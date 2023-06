Conselho de Segurança da ONU pede acordo de cessar-fogo urgente na Somália

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) expressou esta quarta-feira preocupação com a violência em curso no norte da Somália e pediu um cessar-fogo urgente, assim como a retirada imediata das forças de segurança da Somalilândia.

Reafirmando total respeito pela "soberania, integridade territorial, independência política e unidade da Somália", o órgão da ONU manifestou especial preocupação com a violência em curso em Las Anod, situada na região de Sool, no norte da Somália, que causou um grande número de vítimas civis e o deslocamento de mais de 150.000 pessoas.

Os membros do Conselho de Segurança saudaram os esforços e iniciativas do Governo Federal da Somália, da Etiópia e dos anciãos locais para travar as hostilidade e promover um diálogo nacional inclusivo e apelaram a todas as partes para que cheguem urgentemente a um acordo de cessar-fogo e uma resolução pacífica de conflitos.