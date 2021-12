Consumo de mandioca rica em cianeto provoca casos de paralisia flácida em município angolano

O Governo angolano anunciou esta terça-feira o surgimento de casos de paralisia flácida aguda, no município de Marimba, província de Malanje, devido ao consumo de mandioca rica em cianeto.

A informação consta do comunicado de imprensa do secretariado do Conselho de Ministros saído da 9ª reunião ordinária da Comissão para a Política Social, orientada hoje pela ministra de Estado para a Área Social, Carolina Cerqueira.

O documento sublinha que a população está a consumir uma espécie de mandioca rica em cianeto, conhecida como mandioca amarga, sem observar as medidas necessárias para a sua preparação de consumo.

"Perante esta situação e com vista À contenção da doença, o Ministério da Saúde, em concertação com o Ministério da Agricultura e Pescas, tem estado a implementar medidas urgentes de saúde pública", refere o comunicado, que não adianta o número de casos nem desde quando se começaram a verificar.