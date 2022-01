Controlado incêndio no edifício do parlamento da África do Sul

Os bombeiros conseguiram hoje controlar o incêndio no edifício do parlamento da África do Sul na Cidade do Cabo que deflagrou no início da manhã de domingo e reduziu o edifício da Assembleia Nacional a escombros.

"O incêndio foi controlado durante a noite e o número de pessoas no local foi gradualmente reduzido", disse, hoje de manhã, o porta-voz dos bombeiros da cidade, Jermaine Carelse.

O fogo ainda ardia nas partes mais antigas do edifício, que contém cerca de 4.000 obras de arte e património, algumas datadas do século XVII.