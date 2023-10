Coreia do Norte encerra embaixada em Angola

A Embaixada da República Popular Democrática da Coreia anunciou esta quarta-feira em Luanda o encerramento unilateral da sua missão diplomática em Angola, segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores (MIREX).

O anúncio foi feito pelo embaixador norte-coreano Jo Pyong Chol, num encontro com o ministro das Relações Exteriores angolano, Téte António.

"O embaixador Jo Pyong Chol foi esta tarde à sede do Ministério das Relações Exteriores, em Luanda, despedir-se do chefe da diplomacia angolana, afirmando que por decisão da sua capital, Pyongyang, a embaixada deste país asiático em Angola está encerrada e que o diplomata regressa ao seu país de origem", indica o comunicado do MIREX, sem mais detalhes.