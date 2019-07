Coreia do Sul investe quatro milhões de euros na construção de casas para médicos em Moçambique

A Coreia do Sul vai desembolsar cinco milhões de dólares (quatro milhões de euros) para a construção de casas para médicos moçambicanos afetos ao hospital Central de Quelimane, centro de Moçambique, anunciou o embaixador daquele país em Maputo."Esta parceria pretende materializar a melhoria dos serviços médicos para a população, bem como criar comodidade em termos de alojamentos para os médicos e enfermeiros que estão a salvar vidas no Hospital Central de Quelimane", afirmou o embaixador da Coreia do Sul em Moçambique, Yeo Sung Jun.Para além das casas, o embaixador referiu que se prevê a aquisição de novos equipamentos para aquela unidade hospitalar, a maior da província da Zambézia.O Hospital Central de Quelimane foi construído através de um financiamento disponibilizado pela Coreia do Sul, no valor de 55 milhões de dólares (49,3 milhões de euros) e entrou em funcionamento em 2016.