Corpo de José Eduardo dos Santos a caminho de Angola

Tchizé dos Santos persistiu e disse estar disposta a “ir a todas as instâncias para que prevaleça o bom senso e justiça”, após a decisão do tribunal em entregar o corpo à ex-mulher de "Zaidu". A filha recorreu da decisão, mas o CM sabe que o recurso foi rejeitado esta sexta-feira pelo tribunal espanhol e o corpo segue, este sábado, para a capital angolana.

O corpo de José Eduardo dos Santos está, este sábado, a caminho de Luanda, Angola, segundo confirma uma fonte oficial angolana.O ex-presidente de Angola morreu a oito de julho, em Barcelona. A decisão de entregar o corpo de José Eduardo dos Santos à ex-mulher em vez de aos filhos e os recursos apresentados por Tchizé têm atrasado o enterro do ex-presidente angolano.

Nessa decisão, o juiz Francisco Collado explica que só foi possível deliberar sobre a quem entregar os restos mortais do antigo Presidente angolano quando ficou definitivamente provado que "o relatório confirma as conclusões preliminares do relatório de autópsia com data de 09 de julho, que assim passam a definitivas".

A data e o programa das cerimónias fúnebres ainda não são conhecidos, mas "serão oportunamente comunicados".

José Eduardo dos Santos, que governou Angola de 1979 a 2017, morreu com 79 anos, em Barcelona, Espanha, onde passou a maior parte do tempo nos últimos cinco anos.

Duas fações da família dos Santos disputavam, na Vara de Família do Tribunal Civil da Catalunha, quem ficaria com a guarda do corpo de José Eduardo dos Santos.

De um lado, Tchizé dos Santos e os irmãos mais velhos, que se opunham à entrega dos restos mortais à ex-primeira-dama e eram contra a realização de um funeral de Estado antes das eleições de 24 de agosto para evitar aproveitamentos políticos.

Do outro, a viúva Ana Paula dos Santos e os seus três filhos em comum com José Eduardo dos Santos, que reivindicavam também o corpo e queriam que este fosse enterrado em Angola nos próximos tempos.

Na quarta-feira, o tribunal decidiu-se pela atribuição do cadáver à antiga mulher e autorizou a trasladação para Angola, depois de concluir definitivamente que José Eduardo dos Santos morreu de causas naturais.

A trasladação do corpo do antigo chefe de Estado angolano ocorre em pleno período de campanha para as eleições, onde o atual Presidente, João Lourenço, que sucedeu a José Eduardo dos Santos em 2017, procura a reeleição.

Mais de 14 milhões de angolanos, incluindo residentes no estrangeiro, estão habilitados a votar em 24 de agosto, na que será a quinta eleição da história de Angola.

Os 220 membros da Assembleia Nacional angolana são eleitos por dois métodos: 130 membros de forma proporcional pelo chamado círculo nacional, e os restantes 90 assentos estão reservados para cada uma das 18 províncias de Angola, usando o método de Hondt e em que cada uma elege cinco parlamentares.