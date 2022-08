O corpo de José Eduardo dos Santos foi recebido com euforia e choro, este sábado, na capital angolana, Luanda, numa altura em que o país está em contagem decrescente para as eleições Presidenciais desta semana.



Os restos mortais do ex-Presidente de Angola têm sido disputados em tribunal ao longo das últimas semanas por duas fações da família: de um lado, Tchizé dos Santos e os irmãos mais velhos, que se opõem à entrega dos restos mortais à ex-primeira-dama e que são contra a realização de um funeral de Estado antes das eleições de 24 de agosto para evitar aproveitamentos políticos.









