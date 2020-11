Corpos de duas menores desaparecidas em Luanda encontrados com sinais de violência sexual

Os corpos de duas menores, de seis e oito anos, que estavam dadas como desaparecidas desde sexta-feira passada, foram encontrados dois dias depois, no interior de uma lagoa, no município de Cacuaco, arredores de Luanda.

Segundo noticiou esta segunda-feira a rádio pública angolana, os corpos apresentavam sinais de espancamento, violação sexual e enforcamento.

Um dos familiares contou à rádio que testemunhas disseram que as crianças foram aliciadas por um desconhecido, com 50 kwanzas (0,06 cêntimos de euros) para comprar mangas no valor de 20 kwanzas (0,02 cêntimos de euros), e que quando as menores foram entregar o troco já não regressaram.

Recentemente, um estudo lançado em Luanda dava conta de que as agressões sexuais a crianças têm crescido significativamente, nos últimos anos, ocorrendo com mais frequência no seio familiar.

De acordo com a autora do estudo, Ana Panzo, psicóloga dos Serviços Penitenciários de Angola, "o número tem crescido bastante", sendo várias as motivações, a principal a satisfação sexual.