Corrupção na Guiné Equatorial aumentou desde entrada na CPLP, conclui relatório

A corrupção na Guiné Equatorial aumentou desde a entrada do país na Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), conclui um relatório, que detalha vínculos da família Obiang com empresas e políticos nos países lusófonos, incluindo Portugal.

"A participação da Guiné Equatorial na CPLP aumentou objectivamente a corrupção, que permeia ou encontra refúgio confortável noutros países lusófonos", conclui o trabalho, que resulta de uma parceria entre o jornal Diário Rombe e a organização não-governamental EG Justice, com sede em Washington, e dedicada à promoção dos direitos humanos e da boa governação naquele país da África subsaariana.

A investigação aborda em detalhe "os tentáculos" da família do Presidente Obiang, no poder há mais de 40 anos, em Portugal, Brasil, Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Principe, assinalando que contribuiram para a queda de quatro pontos no Índice de Percepção da Corrupção da Guiné Equatorial nos últimos anos.