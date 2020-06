Costa do Marfim reabre fronteiras aéreas a 1 de julho

A Costa do Marfim reabre as suas fronteiras aéreas em 01 de julho, retomando os voos internacionais, suspensos há três meses para travar a propagação da pandemia da covid-19, anunciaram esta quinta-feira as autoridades locais.

Os voos domésticos serão retomados já esta sexta-feira, mas as fronteiras terrestres e marítimas permanecerão encerradas pelo menos até 15 de julho, disse o ministro da Saúde, Eugène Aka Aoulé, numa conferência de imprensa após uma reunião do Conselho de Segurança Nacional.

O estado de emergência e o encerramento da região de Abidjan, que representa "96%" dos cerca de 8.000 casos de infeção pelo novo coronavírus (incluindo 58 mortes) registados no país, segundo o ministro, também se manterá em vigor pelo menos durante a primeira quinzena de julho, acrescentou.

Os viajantes que chegarem à Costa do Marfim serão sujeitos a "controlo à chegada e monitorização durante a sua estadia graças a um sistema de geolocalização", referiu o governante.

Com um forte peso económico na África Ocidental, a francófona Costa do Marfim é um dos primeiros países africanos a anunciar o recomeço dos seus voos internacionais.

A Zâmbia também anunciou esta quinta-feira a reabertura imediata das suas fronteiras aéreas para impulsionar a economia. A Libéria deverá reabrir o Aeroporto Internacional de Monróvia no domingo.

A Costa do Marfim tinha flexibilizado há um mês as medidas de confinamento contra o novo coronavírus, com o levantamento do recolher obrigatório, o reinício gradual das aulas e a reabertura de lojas e restaurantes, exceto locais de entretenimento e discotecas.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 482 mil mortos e infetou mais de 9,45 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 8.856 mortos confirmados em mais de 336 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.