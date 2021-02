Costa do Marfim receia explosão epidémica após aumento de casos de Covid-19

O novo coronavírus está a progredir "muito rapidamente" na Costa do Marfim, alertou esta sexta-feira o ministro da Saúde, Eugène Aka Aouélé, afirmando temer "uma explosão epidémica".

"O vírus está a progredir muito rapidamente nos nossos vários locais de vida e nas nossas comunidades", disse Aouélé numa conferência de imprensa em Abidjan, evocando uma "forte suspeita da circulação da variante inglesa na Costa do Marfim".

Nos primeiros onze dias de fevereiro foram registadas 17 mortes, de acordo com os números do Ministério da Saúde. Na quinta-feira, a Costa do Marfim anunciou oficialmente 30.526 casos confirmados de covid-19, com 171 mortes.

A tendência atual é para a transmissão entre a "população jovem a idosos e pessoas com doenças crónicas, aumentando o número de casos positivos e graves e, consequentemente, o número de mortes", disse o ministro.

"O nosso ressurgimento epidémico é caracterizado pela circulação ativa do vírus nas comunidades, suscitando receios de uma explosão epidémica", continuou ele.

Contudo, não decidiu sobre medidas restritivas, mas apelou ao "reforço" das medidas de contenção, como o "rastreio nas escolas e a limitação das viagens não essenciais e das reuniões".

Não é imposto o recolher obrigatório ou o confinamento na Costa do Marfim, onde o uso de máscaras só é obrigatório em locais públicos fechados. Lojas, restaurantes, bares e discotecas estão abertos.

Inicialmente previsto para finais de janeiro, o início da vacinação na Costa do Marfim terá início em meados de fevereiro devido a um atraso na entrega das vacinas Pfizer/BioNTech e Moderna, de acordo com as autoridades.