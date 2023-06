Costa recebido pelo Presidente de Angola na segunda-feira logo após chegar a Luanda

O primeiro-ministro, António Costa, vai ser recebido pelo Presidente angolano, João Lourenço, na manhã de segunda-feira, pouco depois de chegar a Luanda, encontro que será o primeiro ponto da sua visita oficial de dois dias a Angola.

De acordo com o programa provisório, António Costa tem chegada prevista às 11h00 (a mesma hora do que em Lisboa) ao Palácio Presidencial, com apresentação de cumprimentos de boas-vindas pelo chefe de Estado angolano, João Lourenço.

Após honras militares, os hinos nacionais dos dois países e revista às tropas, António Costa e João Lourenço têm um encontro a sós, seguindo-se uma "cerimónia de abertura das conversações oficiais" entre os executivos de Portugal e de Angola.

Ao fim da manhã, o chefe de Estado angolano e o primeiro-ministro português presidem a uma cerimónia de assinatura de instrumentos jurídicos e fazem declarações à imprensa.

Em entrevista à agência Lusa e ao jornal Expresso, o Presidente de Angola destacou um dos acordos que será assinado em Luanda durante a visita de António Costa e que prevê um aumento da linha de financiamento de 1,5 mil milhões para dois mil milhões de euros. Um acordo que foi negociado no início de abril, numa visita do ministro das Finanças português, Fernando Medina.

Esta linha de financiamento permanente garante o pagamento à empresa em caso de incumprimento do Estado angolano e permite financiar projetos definidos em Angola.

Segundo João Lourenço, o crédito à exportação "incentiva a deslocação das empresas portuguesas para Angola, uma vez que elas se sentem mais confortáveis e com a garantia de que o que vêm fazer a Angola fica coberto por esse crédito".

Ainda no primeiro de dois dias de visita oficial a Angola, após o almoço oferecido pelo chefe de Estado angolano, o primeiro-ministro português visita a "Casais de Angola" no Polo Industrial de Viana e as instalações da ACAIL.

O último ponto do programa deste primeiro dia é uma receção oferecida pelo primeiro-ministro aos empresários portugueses em Angola, no Hotel Epic Sana de Luanda, pelas 18:30.

No último dia de presença em Luanda, António Costa visita a sede angolana da CGD, a Fortaleza de São Francisco do Penedo e a Escola Portuguesa de Luanda.

A meio da tarde, o primeiro-ministro parte para Joanesburgo, onde, na quarta-feira, se juntará ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, nas comemorações do Dia de Portugal com a comunidade portuguesa residente na África do Sul.