Covax ainda só enviou para África 10% das vacinas Covid previstas em agosto

O enviado especial da União Africana (UA) para a Covid-19 afirmou esta quinta-feira que apenas chegaram a África 10% dos 320 milhões de vacinas que a Covax tinha anunciado que chegariam à região em agosto.

Strive Masiyiwa, um milionário e filantropo do Zimbabué, que se tem empenhado no acesso da população africana às vacinas contra a Covid-19, falava durante o encontro semanal, e virtual, do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), durante o qual foi anunciado uma meta "histórica" na vacinação contra a pandemia no continente.

A partir desta quinta-feira, começam a ser distribuídas na região os 400 milhões de doses de vacinas que os Estados membros da UA se comprometeram a adquirir para imunizar parte da população africana, cabendo à Covax, o mecanismo de distribuição universal e equitativa de vacinas contra a Covid-19, de que beneficiam 92 países pobres, as restantes.