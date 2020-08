Covid-19 mostra necessidade de trocas intrarregionais em África

O Presidente do Gana, país que acolheu a sede do secretariado do acordo de comércio livre no continente, considerou que a pandemia da Covid-19 demonstra a necessidade de aumentar as trocas entre os países africanos.

"A destruição das cadeias de fornecimento globais reforçou a necessidade de uma integração mais próxima entre nós, para podermos aumentar a nossa autossuficiência, fortalecer as nossas economias e reduzir a dependência de fontes externas", disse Nana Akufo-Addo, durante a cerimónia que marcou a inauguração da sede do Acordo de Livre Comércio Continental Africano (AfCFTA, na sigla em inglês).

O Gana foi selecionado como a sede do secretariado do tratado durante a cimeira dos chefes de Estado em Niamey, em julho do ano passado, e o Presidente do Gana defendeu que os países que ainda não ratificaram o acordo devem fazê-lo antes da próxima cimeira, marcada para dezembro.