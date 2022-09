CPLP considera "passo histórico" abolição da pena de morte na Guiné Equatorial

O secretário-geral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) considerou um "passo histórico" a abolição da pena de morte na Guiné Equatorial, esperando que a nação avance também no Acordo de Mobilidade desta organização.

Em entrevista à Lusa, em Nova Iorque, na sexta-feira, Zacarias da Costa saudou a abolição, frisando que ver a pena de morte extinguida na Guiné Equatorial sempre foi "um grande objetivo" do seu mandato.

"Quero saudar, naturalmente, este passo importante, histórico, que as autoridades equato-guineenses deram. Quero recordar que a Guiné Equatorial fez esse compromisso aquando da cimeira de Díli, em 2014, mas isso foi sempre um grande objetivo do meu mandato: trabalhar com as autoridades da Guiné Equatorial, por forma a que esse compromisso pudesse ser cumprido", disse o secretário-geral da CPLP.