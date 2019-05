Cremilda Medina vence galardão 'Best World Music' nos EUA

A artista Cremilda Medina apresentou no Atlantic Music Expo, em Cabo Verde, o seu álbum 'Folclore’, constituído por música tradicional cabo-verdiana, mornas e coladeiras, algumas compostas por Jon Luz ou Manuel d'Novas.

"São músicas muito bonitas e alegres que falam do amor, da tristeza, fala de algumas paródias, ou rambóias. E o meu álbum é assim, é uma alegria e uma mistura de ritmos", afirma a cantora.

Em parceria com Tito Paris gravou o tema de Manuel d'Novas, 'Nos morna', com o objetivo de dar uma ajuda na candidatura da Morna a Património Imaterial da Humanidade.

É também o primeiro single do seu próximo trabalho discográfico, galardoado neste mês nos Estados Unidos da América pelo Internacional Portuguese Music Awards. Venceu o prémio 'Best World Music', galardão que já tinha vencido no ano passado.