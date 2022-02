Criança angolana de 4 anos morre depois de ser espancada pelo pai

Uma criança, de quatro anos, morreu, no município de Viana, arredores de Luanda, capital de Angola, agredida pelo pai, que se encontra foragido, informou esta segunda-feira a polícia.

De acordo com o balanço da situação de segurança pública nas últimas 72 horas, referente aos dias entre 11 e 13 deste mês, na capital angolana, as causas da agressão física estão ainda por se esclarecer e a polícia está a realizar diligências para a detenção do presumível autor.

A polícia destaca ainda nas ocorrências, a detenção de um homem, de 29 anos, pela presumível autoria do crime de abuso sexual, de uma menor, de 16 anos, no município de Luanda, bairro Prenda.

Os factos ocorreram quando, de madrugada, o acusado foi flagrado pela esposa no quarto da vítima, sobrinha da mulher, a consumar o ato.

"Importa salientar que, após os factos, fruto de um exame em uma unidade hospitalar veio a confirmar-se que a menor está grávida de três meses", salienta a nota.

Num outro crime de abuso sexual, foram detidos quatro cidadãos, no município de Belas, bairro kwanza, em que foi vítima uma menor, de dez anos, que se encontrava em casa sozinha, quando foi atacada pelos mesmos.

No período em referência a polícia, em Luanda, destacou a apreensão de 16 armas de fogo, das quais 12 do tipo metralhadora AKM e quatro do tipo pistola, e a detenção de 165 cidadãos suspeitos da prática de diversos crimes.