Uma criança de 5 anos está desaparecida desde domingo à noite na cidade da Praia, anunciou esta segunda-feira a Polícia Nacional (PN) de Cabo Verde, que suspeita que a menor terá sido levada por um homem com perturbações mentais.

A polícia cabo-verdiana adiantou, em comunicado, que tomou conhecimento no domingo à noite do desaparecimento de uma menina de 5 anos, residente no meio da Achada Santo António, na cidade da Praia.

Segundo a mesma fonte, a criança foi vista pela última vez pela mãe, por volta das 21h30 locais (mais duas horas em Lisboa) de domingo, quando estava a brincar na varanda da casa onde reside, na companhia de outro menor.

"Informações preliminares avançadas pela família (ainda sem confirmação) apontam que a mesma possa ter sido levada por um indivíduo com perturbações mentais que diariamente frequenta a rua onde a criança reside, à procura de alimento", refere a polícia.

A PN avançou que está a realizar diligências e buscas e pede a quem tenha qualquer informação que entre em contacto através do número 132.

Ainda na cidade da Praia, há mais de cinco anos que as autoridades cabo-verdianas estão a investigar o desaparecimento de duas crianças, de 10 e 12 anos na altura, que saíram de casa, em Achada Limpo, mas nunca mais foram vistos pelos familiares.

Uma jovem de 19 anos e o seu filho bebé também desapareceram há mais de cinco anos, tal como outra criança, cujas ossadas foram encontras em janeiro de 2018 num bairro dos arredores da cidade da Praia.