Criança de cinco anos morre atacada por crocodilo no sul de Moçambique

Uma criança de cinco anos morreu vítima de um ataque de um crocodilo, nas margens de um rio na província de Gaza, no sul de Moçambique, disse esta terça-feira à Lusa fonte da polícia.

"A criança estava com a mãe no campo agrário e foi ao rio para beber água. Chegado lá, foi atacada e arrastada por um crocodilo", disse o porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Gaza, Carlos Macuácua.

Segundo o porta-voz, a mãe só se apercebeu do caso quando ouviu os gritos da criança e tentou salvá-la, mas já era tarde.

O caso ocorreu na última semana no rio dos Elefantes, um afluente do rio Limpopo, no distrito de Massingir..

"Até agora não temos o corpo da criança, mas decorrem trabalhos com a polícia costeira para localizá-lo", avançou.

De acordo com os dados mais recentes do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (Mitader), que remontam já a 2016, o crocodilo e o elefante estão entre os animais selvagens que fazem mais vítimas no país.

Naquele ano, pelo menos 95 pessoas morreram na sequência de ataques de animais selvagens em Moçambique, das quais 43 vítimas de ataque de crocodilos e dez devido a investidas de elefantes.