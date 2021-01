Criança guineense morre após acionar granada deixada em antigo quartel português

Uma criança morreu e outras sete ficaram feridas, três das quais com gravidade, na sequência da explosão acidental de uma granada deixada num antigo quartel do exército português, em Buruntuma, leste da Guiné-Bissau, disse hoje à Lusa fonte médica.

De acordo com a fonte médica do hospital regional de Gabu, que fica situado a 35 quilómetros de Buruntuma, a vítima mortal é um menino de oito anos e as crianças estavam a brincar no antigo quartel quando se deu o acidente.

No momento do acidente, encontravam-se num antigo abrigo militar do aquartelamento oito crianças e uma faleceu logo no local, relatou a fonte médica.