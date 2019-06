Crianças abandonam escolas devido à seca no Namibe

Um grande número de crianças está a abandonar as escolas das zonas rurais do Namibe, Angola, devido à seca.De acordo com o jornal Voz da América, algumas crianças percorrem a pé com os pais mais de 200 quilómetros à procura de melhores condições de vida e criação para o gado.A seca cíclica está a afetar a província do Namibe, principalmente o território da Comuna do Cainde.Nas localidades de S. Nicolau, Benitaba, em Namibe, as populações queixam-se que estão a ser invadidos pelos criadores de gado que procuram água para os animais.Segundo o Administrador Comunal Daniel Tchiambo, "um grande número de crianças que saíram com os seus encarregados (de educação), uns com o seu gado outros à procura de melhores condições foram procurar trabalho em outras localidades", revelou ao jornal.