Cristina Clara canta Primavera, uma morna ao estilo de Jon Luz

Depois da passagem pelo Atlantic Music Expo de 2023 em Cabo Verde, onde apresentou o seu primeiro álbum, Lua Adversa, Cristina Clara levou o seu disco a vários palcos do país. Em Lisboa fez a sua estreia no Santa Casa Alfama, e agora prepara a participação no Festival da Canção com o tema Primavera.



A cantora começou o seu percurso pelo fado e pela música tradicional portuguesa, mas tem muito presente no seu trabalho a música tradicional cabo-verdiana. Uma relação que começou há uma dezena de anos através de artistas de Cabo Verde que conheceu em Lisboa, como John Luz, Maria Alice, Nancy Vieira, ou Rolando Semedo. Com esta ligação, novos ritmos começaram a entrar nas suas músicas.





"Primeiramente a Morna, pela grande afinidade que tem com o fado. Essa foi a primeira pesquisa. Depois veio a coladeira, e conhecer muitos mais compositores, até já desaparecidos. Veio o batuque, mais recentemente, com esta visita à ilha de Santiago. Naturalmente, na música que faço, essas influências estão presentes de uma forma muito orgânica", afirma a cantora.Cristina Clara participa na edição deste ano do Festival da Canção com o tema Primavera."A música vem desse momento de trabalho de pesquisa conjunta com John Luz, entre o fado e a morna. Este tema é uma morna, ao estilo do compositor, não é um estilo tradicional. O poema foi feito mais recentemente. Reflete não só um estado de alma, como também um contexto geral que vivemos. Vai buscar um bocadinho esta necessidade de criar um potencial, a partir de uma aparente escuridão, de uma aparente infertilidade do contexto, e acreditar que há esta metamorfose, que é possível transformar uma realidade nem sempre primaveril. O que mais gosto na verdade, nesta música, é uma espécie de pulsação que se mantém ao longo da música. Ela vai crescendo, como cresce também esta esperança de transformação, e de fazermos ouvir a nossa voz. Não só pelos outros, mas por nós mesmos, esta busca interior. E que finalmente se manifesta. A música acaba com essa apoteose, e reflete precisamente essas influências da música tradicional portuguesa, que vão ficar mais visíveis na apresentação ao vivo, e da música de Cabo Verde, naturalmente", refere Cristina Clara, sobre o seu "manifesto poético", convicta de que a natureza se alimenta das próprias cinzas para renascer, como declama numa mensagem em crioulo de São Vicente, num momento da música Primavera.