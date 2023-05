Cristina Clara canta Vira do Minho com batucadeiras do Tarrafal

"Vim este ano com uma alegria enorme participar no AME. Trazer um projeto que, eu acho, tem muito a ver com o espírito deste festival. A minha música é muito influenciada pelas sonoridades tradicionais do Brasil, Portugal e Cabo Verde. Fazia todo o sentido estar aqui , já tenho uma relação de alguns anos com a música de Cabo Verde. Poder finalmente estar aqui e apresentar o meu trabalho, o meu primeiro disco, Lua Adversa, é um prazer gigante", refere a cantora.

O álbum que saiu em 2021 é representativo dos últimos anos que Cristina passou em Lisboa e que considera um ponto de encontro privilegiado de gente de todo o mundo: "Principalmente do Brasil, Cabo Verde e Portugal. É quase uma fotografia musicada da minha vivência nestes últimos anos. Muito influenciada pela música tradicional do norte de Portugal, como pelo Fado, que está muito presente neste trabalho. Ou o Choro, do Brasil. Ou a Morna de Cabo Verde", diz Cristina Clara.

Conhecer Cabo Verde era um sonho antigo da cantora. Que se sente honrada por ter acontecido num contexto como o AME. "Ter a oportunidade de ter um grupo de batucadeiras como convidadas, do Tarrafal, que conheci aqui num encontro poucos dias antes do festival, foi uma oportunidade maravilhosa. Convidei-as a juntar o Batuque delas ao meu Vira do Minho, e foi uma junção maravilhosa. Aliás, são sonoridades que se influenciaram mutuamente no passado. Por isso fazia para mim todo o sentido trazer isso aqui. Já o tínhamos feito em Lisboa com um grupo de batucadeiras de Santiago que vivem em Portugal. Fazê-lo aqui foi uma emoção ainda maior. A generosidade do público, a forma como nos receberam e nos transmitiram um carinho enorme, tornou este concerto ainda mais emocionante", conta Cristina Clara sobre o concerto na Rua Pedonal no Plateau da cidade da Praia. De Cabo Verde garante que leva já inspiração para um novo trabalho a preparar em breve.