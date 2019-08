Cruz Vermelha de Moçambique prepara 130 médicos para visita do papa ao país

A Cruz Vermelha de Moçambique (CVM), em parceria com Governo moçambicano, está a formar 130 médicos em matérias ligadas a primeiros socorros no âmbito da visita do Papa Francisco ao país."A formação consistirá em ações concernentes à visita papal, primeiros socorros, prontidão para a evacuação em qualquer ato de emergência, até porque é papel da CVM fazer as intervenções de primeiros socorros", disse o diretor nacional dos Primeiros Socorros da CVM, Fidelis de Sousa, citado esta quarta-feira pela Agência de Informação de Moçambique.No total, a CVM tem ao seu dispor 200 voluntários para a visita do papa, dos quais 70 são provenientes da Igreja Católica e os restantes 130 são os médicos em formação, num programa apoiado também pelo Ministério da Saúde de Moçambique.Sob o lema "Esperança, Paz e Reconciliação", a visita do chefe de Estado do Vaticano a Moçambique, de 04 a 06 de setembro, inclui uma missa no maior estádio do país, um encontro inter-religioso e uma deslocação a um hospital, entre outras iniciativas.O Papa Francisco tinha sido convidado pelos bispos católicos de Moçambique a visitar o país em novembro de 2016, tendo o convite sido reforçado pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, em setembro de 2018.Esta será a segunda vista de um papa a Moçambique, 30 anos depois de João Paulo II ter passado pelo país.Além de Moçambique, Francisco visitará também Madagáscar e as ilhas Maurícias.