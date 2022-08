Dados provisórios da CNE dão vitória ao MPLA com 60,65% nas eleições angolanas

CNE)

Segue-se o Partido da Renovação Social com 1,45%, a Frente Nacional para a Libertação de Angola com 1,28%, o Partido Humanista de Angola com 1,05%, a coligação Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE) com 0,70%, a Aliança Patriótica Nacional (APN), com 0,51% e o Partido Nacionalista para Justiça (P-NJANGO) com 0,48%.Até ao momento foram já apurados 33% dos votos.Numa conferência de imprensa aos jornalistas, a UNITA contestou já o resultado apresentado pela CNE . Abel Chivukuvuku, candidato a vice-presidente de Angola pelo partido, garantiu que os dados vão continuar a ser escrutinados, uma vez que acreditam que há "claros indicadores provisórios de uma tendência de vitória."