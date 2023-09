Daesh reivindica ataques com explosivos a militares em Moçambique

O grupo terrorista Daesh reivindicou ataques com explosivos a patrulhas militares na província moçambicana de Cabo Delgado, separados por 140 quilómetros.

Através dos seus canais de propaganda, o grupo terrorista refere ter feito detonar, no domingo, um engenho explosivo que atingiu um blindando em patrulha do exército moçambicano, na estrada que liga as aldeias de Mbau e Limala, no distrito de Mocímboa da Praia, provocando mortos e feridos entre os militares.

Um outro ataque do género reivindicado pelo grupo terrorista terá ocorrido numa estrada do distrito de Macomia, também em Cabo Delgado, a 140 quilómetros de distância.