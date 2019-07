Danae Estrela atua em Lisboa esta quinta-feira

Danae Estrela vai atuar em Lisboa, esta quinta-feira, dia 4 de julho, no espaço noturno B.Leza. Conta com um convidado especial, o percussionista Marco Bosco, com quem partilha esta viagem musical. A palavra será cantada com o cunho pessoal de cada músico. "A música sai do ambiente intimo onde foi criada e torna-se matéria feita com a participação dos músicos", afirma a cantora.



Danae nasceu em Havana, Cuba, a mãe é cabo-verdiana e o pai cubano, mas foi em Cabo Verde que cresceu. Viveu a sua infância num ambiente musical, onde observou como a arte passava de geração em geração. Mas foi em Coimbra, com a ajuda da Rádio Universitária RUC, que iniciou o seu percurso.





"Tinha um punhado de canções, e gravaram algumas peças que eu tinha, que eu fazia para amigos. Foi assim que comecei esta viagem musical", conta Danae Estrela, que na altura começou a trabalhar com Pedro Renato que fez a direção musical do seu primeiro álbum, 'Condição de louco'.O seu segundo álbum, 'Cafuca', já tem maior ligação à música tradicional de Cabo Verde. Cantado em crioulo, explora o universo onde a artista cresceu, na cidade da Praia.A cantora continua a sua viagem sobretudo em busca de sons que se misturem e criem novos ambientes. "Nós vamos andando e o mundo está tão cheio de cores, é como se tivéssemos muitas cores, ou um pintor com várias paletes de que se vai servindo."Danae fala aosobre a música 'Bu rosto' ('O teu rosto'), a estória de uma senhora que todos os dias ia ao pontão na Ilha do Maio, em Cabo Verde, olhar o mar numa relação de esperança e amor.