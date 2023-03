Dany Silva: “O Monte Cara era um espaço muito sui generis, ia lá toda a gente, desde o emigrante mais humilde até Presidentes da República”

"Falar da banda Monte Cara é falar do espaço Monte Cara. Porque está tudo ligado", refere o músico Dany Silva sobre o restaurante que o cantor cabo-verdiano Bana abriu, na rua do Sol ao Rato, em Lisboa. Era o ponto de encontro para músicos de todos os PALOP. "Era um espaço muito sui generis, ia lá toda a gente, desde o emigrante mais humilde até Presidentes da República. Cheguei a ver presidentes não só de Cabo Verde como portugueses também, na altura. Era um espaço convidativo, muito quente. E aí nasce a banda Monte Cara", recorda Dany Silva.

O Monte Cara era restaurante, sala de concertos, mas também tinha estúdio de gravação. Muitos artistas tiveram a oportunidade de desenvolver as suas capacidades devido a esta casa, e a Bana. Muitas vezes com a ajuda de Luís Morais que apesar de viver em Cabo Verde desde a independência, onde dava aulas de música, era frequente vir a Portugal para concertos organizados por Bana ou para gravar alguns discos.

Foram muitos os artistas que trabalharam nesta escola de música juntamente com Paulino Vieira, um dos grandes mestres da música cabo-verdiana que tinha à sua responsabilidade a coordenação da banda do Monte Cara.

"Este projeto de relembrar o Monte Cara é do Alcides ( filho de Bana). É um projeto engraçado porque ele conseguiu reunir alguns músicos que trabalharam no restaurante, e pertenciam à banda. Quando há concertos o Alcides convida, principalmente, cantores que passaram pelo Monte Cara. É o meu caso, era um cliente assíduo. Nessa altura já tocava em Lisboa, e em Portugal inteiro. Sempre que tinha oportunidade ia lá ao restaurante, não só comer mas principalmente ouvir a música da banda. Invariavelmente convidavam-me para cantar um tema ou dois. Tive sempre uma cumplicidade com a banda Monte Cara. Agora, havendo os concertos, de vez em quando convidam-me, e sempre que posso participo. Com muito gosto até porque são músicos que conheço há muitos anos. Relembrar os bons tempos, como dizem os ingleses, ‘the very good old days’, com muito carinho", remata Dany Silva.