Decretado recolher obrigatório na Guiné-Bissau para conter infeções de Covid-19

O Governo da Guiné-Bissau decretou esta sexta-feira um recolher obrigatório e ainda anunciou cerca sanitária para Bissau, Prabis e Safim, para conter o alastramento de casos de infeção pelo novo coronavírus.

As medidas foram anunciadas num decreto do Governo e justificadas com o acentuado aumento de casos de infeção que só numa semana ascenderam a 1 500, correspondendo a 27% de todos os casos desde que o covid-19 foi declarado na Guiné-Bissau em março de 2020.

O documento assinala que entre os dias 16 a 22 de agosto morreram 13 pessoas em consequência de infeção pelo vírus SARS-Cov-2, o que representa 33% de todas as mortes registadas no país até aqui.

O Governo decidiu declarar o estado de calamidade pública durante 15 dias e avançar com medidas de restrições de liberdades dos cidadãos, de 27 de agosto a 10 de setembro, nomeadamente a cerca sanitária às localidades de Bissau, Safim e Prabis e limitação de horário de circulação na via pública.

"Salvo para os assuntos de urgência sanitária ou de viagem aérea, marítima ou terrestre para o estrangeiro, a circulação de pessoas nas ruas e vias públicas só é permitida das 05h00 às 19h59 horas", refere o decreto do Governo.

As pessoas que tiveram que se deslocar por necessidade de viagem estão sujeitos à apresentação de testes negativos à covid-19 emitidos por laboratórios certificados, salienta ainda o decreto.

As pessoas não podem circular para além das suas regiões de residência.

O não cumprimento destas recomendações acarreta o pagamento de coima no valor de cinco mil francos CFA.

Mesmo com o estado de calamidade, as fronteiras da Guiné-Bissau vão estar abertas e os passageiros terão que apresentar certificados de teste negativo à covid-19, esclarece o decreto do Governo.