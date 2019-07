Defesa de ex-ministro das Finanças de São Tomé pede "libertação imediata"

A defesa do ex-ministro das Finanças de São Tomé e Príncipe Américo Ramos, em prisão preventiva desde abril, pediu esta qurta-feira a sua "libertação imediata", após o arquivamento, pelo Ministério Público, dos processos em que era suspeito de corrupção, entre outros crimes.O Ministério Público (MP) ordenou o arquivamento, por "inexistência de indícios criminais", de dois processos que envolviam o ex-ministro das Finanças Américo Ramos, em prisão preventiva desde abril, e o antigo primeiro-ministro Patrice Trovoada.Em causa estão o empréstimo de 30 milhões de dólares (26,6 milhões de euros) do China International Fund, e o empréstimo de 17 milhões de dólares (15 milhões de euros) do Fundo do Kuwait, para a requalificação do Hospital Ayres de Menezes, na capital são-tomense, ambos acordados durante o Governo liderado por Patrice Trovoada (2014-2018)."O Ministério Público considerou que atenta as provas documentais e testemunhais recolhidas nos autos não se encontravam suficientemente indiciados os crimes de corrupção, peculato, participação económica em negócio. Por isso, considerando a não suficiência de indícios foi ordenado (...) o arquivamento dos autos", lê-se no despacho.No documento, a que a Lusa teve acesso, o MP refere que, "atento o despacho de arquivamento (...), a medida de coação aplicada ao arguido [Américo Ramos] extinguiu-se, pelo que deve o mesmo, de imediato, ser colocado em liberdade"."Requer-se a imediata libertação do dr. Américo Ramos, sendo revogada a prisão preventiva e consequentemente arquivado o processo", lê-se no requerimento da defesa do antigo ministro e atual assessor do Presidente são-tomense, Evaristo Carvalho, dirigido ao juiz de instrução criminal do Tribunal de Primeira Instância de São Tomé.A defesa, liderado por Adelino Pereira, alega ainda que "já não existem fundamentos para o reexame [da aplicação da prisão preventiva], que estava marcado para as 14h00 de hoje (15h00 em Lisboa).No requerimento, o advogado Adelino Pereira refere ainda que o MP, "enquanto detentor da ação penal e titular do processo na fase da instrução preparatória, entendeu que não existiam fundamentos para a aplicação preventiva, por isso requereu a aplicação ao arguido da proibição de se ausentar do país, facto que foi ignorado pelo tribunal".Américo Ramos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) no início de abril, sem mandato do MP para tal, após denúncias do Governo liderado por Jorge Bom Jesus sobre estes dois casos.Após ter sido presente a tribunal, no dia 04 de abril, ficou sujeito a prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.