Deflagração de engenho explosivo mata uma criança e fere quatro em Angola

A explosão de um engenho não detonado provocou a morte de uma criança e o ferimento de outras quatro, na província angolana do Huambo, noticiou esta quinta-feria a rádio pública angolana.

No incidente, ocorrido no bairro Santo António, morreu uma criança de dois anos, enquanto as restantes foram socorridas para o Hospital Geral do Huambo.

Uma testemunha, tia de uma das vítimas, contou que as crianças terão recolhido numa lixeira alguns ferros para comercialização.

"Há um sítio que pesam ferros e as crianças procuram ferro e vão lá pesar", explicou Anabela Conceição, acrescentando que os menores começaram a martelar o objeto, mas devido à dificuldade que encontraram decidiram queimá-lo, provocando a explosão.

Por sua vez, o médico cirurgião do banco de urgência do Hospital Geral do Huambo, Tomás Jovita, referiu que três dos quatro feridos tiveram já alta médica, encontrando-se ainda sob cuidados médicos uma criança de três anos.

"Das quatro crianças, três delas tinham ferimentos ligeiros, de tal forma que foram atendidas, fez-se os curativos, ficaram seis horas sob observação e tiveram alta no dia de ontem [quarta-feira]. A que tem 3 anos encontra-se internada nos nossos serviços de saúde por apresentar um diagnóstico de trauma abdominal fechado, depende muito da evolução nas próximas 48 horas a sua alta", frisou.