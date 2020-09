Democracia moçambicana em debate em Maputo

O Instituto para a Democracia Multipartidária (IMD, na sigla inglesa), organização da sociedade civil moçambicana, promove esta quinta-feira em Maputo uma mesa redonda sobre "Democracia Multipartidária em Moçambique: Percurso, Ganhos e Desafios para a Consolidação", anunciou em comunicado a instituição.O encontro vai analisar o percurso, ganhos, determinantes sociais e políticas, bem como os desafios para a consolidação do processo democrático moçambicano.Os oradores da mesa redonda incluem o primeiro presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE) de Moçambique e académico Brazão Mazula, o cientista político e docente universitário Lázaro Manhiça, e o jurista e ativista social Tomás Vieira Mário.O encontro enquadra-se no ciclo de debates no âmbito da celebração dos 30 anos da democracia multipartidária em Moçambique."O marco que determina esta transição democrática em Moçambique é a aprovação e entrada em vigor da Constituição da República de 1990, que fez cessar o monopartidarismo e introduziu o multipartidarismo", referiu a nota.O IDM assinala que apesar de a Constituição multipartidária ter vigorado sem interrupção em Moçambique desde a sua aprovação, ainda prevalecem desafios que afetam a qualidade da democracia e que precisam ser aprofundados e reforçados ao longo dos próximos anos.