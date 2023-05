Deputado cabo-verdiano baleado no rosto durante assalto na cidade da Praia

O deputado cabo-verdiano Manuel Moura, eleito pelo Movimento para a Democracia (MpD, no poder), foi baleado no sábado à noite durante um assalto na cidade da Praia e encontra-se hospitalizado, disse à Lusa fonte do partido.

De acordo com o líder do grupo parlamentar do MpD, Paulo Veiga, o deputado Manuel Moura foi baleado no rosto, durante o assalto, que ocorreu na zona de Terra Branca, na cidade da Praia, com uma arma presumivelmente de fabrico artesanal, habitual neste tipo de crime.

"Está estável e fora de perigo", disse ainda Paulo Veiga, sobre a situação do deputado Manuel Moura, que foi transportado para o Hospital Universitário Dr Agostinho Neto (HUAN), na Praia.

O crime aconteceu na mesma noite em que o MpD concluiu, na Praia, a XIII Convenção Nacional, juntando cerca de 300 delegados.

Manuel Moura foi eleito deputado na X legislatura (2021 a 2026) nas listas do MpD pelo círculo eleitoral de Santiago Sul e integra a comissão especializada de Relações Externas, Cooperação e comunidades da Assembleia Nacional.

Na atual legislatura, a Assembleia Nacional de Cabo Verde é composta por 72 deputados, dos quais 38 do MpD.