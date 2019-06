Deputados angolanos preocupados com impasse na direção da Sociedade de Autores

Os deputados angolanos manifestaram-se esta sexta-feira preocupados com o "impasse de quase um ano" que impede a realização de eleições na União Nacional dos Artistas e Compositores - Sociedade de Autores (UNAC-SA), considerando que a instituição "precisa de maior dignidade"."Registamos muitas preocupações, sobretudo questões jurídico-legais. Entendemos que deve haver maior diálogo, maior aproximação entre os principais membros para que se possa encontrar uma resolução pacífica deste processo", disse esta sexta-feira o deputado que preside à sétima comissão do parlamento angolano, Nuno Carnaval.Para o deputado, "não é passível que a dimensão da UNAC, os seus atores e fundadores se chega hoje 40 anos após a sua fundação encontrar-se hoje esse grande imbróglio".A situação naquela organização foi abordada durante um encontro de auscultação que os deputados da Comissão de Cultura, Assuntos de Cultura, Assuntos Religiosos, Comunicação Social, Juventude e Desportos do parlamento angolano mantiveram hoje com a comissão diretiva da UNAC-SA, na sede da instituição, em Luanda.As eleições para os novos corpos sociais da UNAC-SA, às quais concorreram o músico e compositor angolano Zeca Moreno, pela lista A, e o guitarrista angolano Belmiro Carlos, pela lista B, chegaram a estar previstas para 17 de agosto de 2018.No entanto, o Tribunal Provincial de Luanda decidiu adiar, sem data e com efeito suspensivo, as eleições na UNAC devido alegadas irregularidades denunciadas pelo líder da lista B que solicitara uma providência cautelar sobre o assunto.A liderança da lista B dizia reunir "provas bastantes" que o processo "não estava a decorrer com a lisura, transparência e imparcialidade requeridas", apontando mesmo alegadas irregularidades, sobretudo nos cadernos eleitorais em algumas províncias.Por seu lado, o líder da lista A, Zeca Moreno, lamentou à Lusa o adiamento das eleições na UNAC-SA, acusando a lista B de ser "tão leviana", ao ponto de levar o assunto ao Tribunal de Luanda, que quase um ano depois ainda não se pronunciou sobre o caso.Esta sexta-feira, o deputado Nuno Carnaval presidente da sétima comissão parlamentar, "lamentou a morosidade do tribunal", garantindo que o assunto será analisado em sede do parlamento.A UNAC-SA conta com 12 funcionários, controla 4.963 membros, entre bailarinos, músicos, atores, compositores e cineastas, mas segundo a comissão diretiva apenas 2.364 pagam as respetivas quotas.A necessidade de novas instalações, mais recursos humanos, materiais e financeiros foram algumas das inquietações da União Nacional dos Artistas e Compositores - Sociedade de Autores apresentadas aos deputados."Entendemos que a dimensão histórica dessa organização deve se conferir uma outra dignidade em termos de instalações, fundos e receitas para desenvolver o seu trabalho", admitiu Nuno Carnaval.Na ocasião, a comissão diretiva da UNAC-SA considerou que o Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN) 2018-2022 "não é específico em relação à valorização cultural" referindo que o documento apresenta um "desfasamento entre a visão do Governo e dos atores culturais".