Desabamento de mina artesanal de ouro mata duas pessoas em Moçambique

O desabamento de uma mina artesanal de ouro matou na quinta-feira dois garimpeiros e feriu outros dois com gravidade no centro de Moçambique, anunciaram hoje as autoridades.

O acidente aconteceu na povoação de Maridza, distrito e província de Manica.

"Há mortes que por vezes não se reportam e, das registadas, em menos de dois meses, perdemos quatro garimpeiros", disse hoje a governadora provincial, Francisca Tomás aos jornalistas.

O garimpo artesanal é causa frequente de mortes em Moçambique.

É feito por garimpeiros sem quaisquer equipamentos de proteção, equilibrando-se em escavações artesanais não planificadas e que chegam a dezenas de metros de profundidade, sem escoramento.

Enormes crateras preenchem a paisagem de vários campos da região, com terrenos sem sustentação e expostos à erosão natural, ao mesmo tempo que são explorados por garimpeiros.

Num dos casos mais graves, 11 pessoas morreram soterradas numa mina de rubis no norte do país em fevereiro de 2020.