Descarga de água da barragem das Mabubas afeta mais de 200 famílias em Angola

A abertura das comportas da barragem das Mabubas inundou cerca de 300 residências e afetou mais de 200 famílias, já realojadas pelas autoridades da província angolana do Bengo, avançou esta sexta-feira fonte dos bombeiros local.

Segundo o comandante do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros do Bengo, Faustino Sebastião, foi criada uma cozinha comunitária para assistir as populações dos bairros afetados, na sequência da abertura das duas comportas da barragem das Mabubas, devido ao aumento substancial do volume de água nos rios Kwanza e Dande, provocado pelas fortes chuvas dos últimos tempos.

Faustino Sebastião disse que alguns cidadãos preferiram alojar-se em casa de familiares residentes em outros bairros e que garantem a sua segurança.

"Criou-se uma cozinha comunitária no sentido de assistir as populações, porquanto o maior número e que preocupa as autoridades prende-se com menores de idade, gestantes e pessoas da terceira idade", referiu Faustino Sebastião em declarações à Televisão Pública de Angola.

Além dos bairros inundados, ficou também condicionado o acesso ao Instituto Superior Politécnico do Bengo, ao Magistério Kimamuenho e ao Estabelecimento Penitenciário do Caboxa.

As autoridades angolanas programaram também a descarga de água das barragens de Laúca, província de Malanje, e de Cambambe, província do Cuanza Norte, devido à evolução natural dos caudais do Rio Kwanza.