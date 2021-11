Descargas atmosféricas matam quatro pessoas na província angolana do Bié

Quatro pessoas morreram vítimas de descargas atmosféricas na província do Bié, centro/sul de Angola, na sequência de fortes chuvas que caíram naquela região no fim de semana, anunciaram esta terça-feira os bombeiros.

A informação foi transmitida hoje pelo porta-voz do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros (SNPCB) angolano, Félix Domingos, dando conta também que na província do Cuanza Norte as chuvas deixaram ao relento 325 pessoas.

Segundo o oficial da SNPCB, as chuvas no Cuanza Norte afetaram 65 residências e os atingidos estão a receber assistência das autoridades locais.

O responsável, que fazia o balanço provisório das ocorrências do final de semana prolongado, deu conta que neste período foram registadas 65 ocorrências, 24 incêndios, 10 bloqueios, quatro acidentes de viação e três presumíveis suicídios por enforcamento.

Félix Domingos anunciou ainda que em Luanda, no município de Viana, três pessoas morreram vítimas de inalação de uma substância tóxica, quando as vítimas manuseavam um produto que era utilizado para a limpeza de uma fossa sética.