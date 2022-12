Descargas atmosféricas matam seis pessoas da mesma família no centro de Moçambique

Seis pessoas da mesma família morreram e outras seis ficaram feridas após serem atingidas por descargas atmosféricas no sábado, em Manica, no centro de Moçambique, disse esta segunda-feira à Lusa fonte oficial.

A casa da família, de construção precária, pegou fogo após ser atingida por um raio no distrito de Gôndola, disse Borges Viagem, delegado do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD) em Manica.

"A família refugiou-se na casa devido à chuva", referiu o delegado, acrescentando que a residência era feita de adobe e palha, elementos típicos de construção no meio rural moçambicano.

Com as vítimas de Gôndola, sobe para 12 o número de óbitos na atual época chuvosa em Manica, todos causados por descargas atmosféricas.

Segundo o INGD, cerca de 2,2 milhões de pessoas poderão ser afetadas pela época das chuvas 2022/2023.

Moçambique é considerado um dos países mais severamente afetados pelas alterações climáticas no mundo, enfrentando ciclicamente cheias e ciclones tropicais durante a época chuvosa, que decorre entre abril e outubro.

Na época chuvosa 2020/2021, o país foi assolado por eventos climatéricos extremos com destaque para a tempestade Chalane e os ciclones Eloise e Guambe, além de outras semanas de chuva intensa e inundações.

O período chuvoso de 2018/2019 foi dos mais severos de que há memória em Moçambique: 714 pessoas morreram, incluindo 648 vítimas de dois dos maiores ciclones (Idai e Kenneth) de sempre a atingir o país.