Descarrilamento de comboio bloqueia linha no norte de Moçambique

Trata-se de um acidente registado por volta das 12h00 (10h00 em Lisboa) de segunda-feira no distrito de Mecanhelas e com uma composição que juntava duas locomotivas e 36 vagões de carvão, refere a Nacala Logistics, gestora das linhas ferroviárias do norte de Moçambique, em nota enviada à Lusa.

"Até ao momento, a Nacala Logistics não registou feridos e nenhum dano na comunidade ao redor. A circulação dos comboios no troço Cuamba - Moatize encontra-se temporariamente interrompida, para dar lugar aos trabalhos de reposição das condições para a circulação segura dos comboios", indica-se na nota da empresa, que acrescenta que foram mobilizados equipas e meios para o "mais rapidamente possível repor a transitabilidade da via".

"Ainda estão em análise as causas prováveis da ocorrência ferroviária, e a empresa tem total consciência da relevância da infraestrutura para o desenvolvimento da região em particular, e de Moçambique no geral", acrescenta a empresa.

A linha com cerca de 900 quilómetros, designada como "corredor logístico do norte", liga as minas de carvão da província de Tete ao porto de Nacala, no oceano Índico, de onde é feita a exportação destinada sobretudo à Ásia.