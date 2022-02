Descarrilamento de comboio corta ligação entre Cuanza Norte e Malanje

A circulação ferroviária entre as províncias angolanas do Cuanza Norte e Malanje está provisoriamente suspensa devido ao descarrilamento, esta , de uma composição do comboio de combustível do Caminho de Ferro de Luanda (CFL), que danificou 150 metros de linha.

Numa nota à comunicação social, o CFL refere que o acidente ocorreu por volta das 13h30 ao quilómetro 230, a dez quilómetros da cidade de Ndalatando, capital da província do Cuanza Norte.

O acidente resultou no tombo total de oito dos 14 vagões cisternas, que transportavam 818 toneladas de gasóleo para a província de Malanje.



Do descarrilamento do comboio, que partiu às três da manhã da estação dos Muceques em Luanda, resultou no derrame de, pelo menos, dois vagões cisterna.





"Neste momento, as equipas técnicas estão a caminho do local para iniciar os trabalhos de carrilamento, retirada do material acidentado e reparação da linha férrea", refere a nota.As causas do acidente não são ainda conhecidas, estando a caminho do local uma comissão de inquérito para averiguar as razões das mesmas, ficando deste modo suspensa provisoriamente a circulação de todos os comboios para Ndalatando e Malanje, até que sejam repostas as condições técnicas para a sua reabertura.O CFL, com uma extensão de 479 quilómetros, liga as províncias de Luanda, capital de Angola, Cuanza Norte e Malanje.