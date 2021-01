Descarrilamento de comboio de combustível corta ligação entre Luanda e Malanje

A ligação ferroviária entre as províncias de Luanda e Malanje está temporariamente cortada, na sequência do descarrilamento de uma composição de um comboio de combustível, que resultou na destruição de 60 metros da linha férrea.

O Caminho-de-Ferro de Luanda (CFL) informou, numa nota, que o acidente ocorreu ao início da noite de sexta-feira, a cerca de 10 quilómetros depois da vila do Lucala, na província do Cuanza Norte, quando o comboio de combustível com 12 cisternas transportava 480 mil litros de gasóleo para a província de Malanje, tendo resultado no tombo total de seis cisternas.

"Até ao momento não registamos nenhum vazamento do gasóleo para o ambiente, tendo como consequência imediata a destruição de 60 metros da linha férrea", acrescentou a nota.

O CFL adiantou que técnicos da empresa ferroviária angolana estão a trabalhar no local para retirar o material acidentado e realizar a intervenção na linha.

Em simultâneo, uma comissão de inquérito está a trabalhar no local, para determinar as causas do acidente.