Descoberto esqueleto de criança enterrado há mais de 78 mil anos em África

O esqueleto de uma criança com mais de 78 mil anos foi encontrado em África. Este é o mais antigo sepultamento de um cadáver humano descoberto no continente, segundo relataram os investigadores à revista "Nature", através de um estudo publicado esta quarta-feira.O esqueleto foi batizado de "Mtoto", uma palavra em suaíli que significa "criança"."Mtoto foi enterrado numa zona protegida de uma caverna, que foi ocupada por humanos por um período de quase 80 mil anos, atéhá cerca de 500 anos", informou o arqueólogo do Instituto Max Plank para a Ciência da História Humana, Michael Petraglia.O esqueleto pertence a uma criança de três anos do período da Idade da Pedra.As escavações foram realizadas em Panga ya Saidi, numa caverna localizada nas colinas a cerca de 15 quilómetros da costa do Quénia. A investigação ficou a cargo de Nicole Boivin, Petraglia e Max Plank desde 2010.Parte da descoberta aconteceu em 2013, mas só em 2017 seria possível identificar a cova onde o corpo havia sido sepultado, a três metros de profundidade.Junto do esqueleto, foram encontrados instrumentos daquela época, demonstrando como o "Homo Sapiens era, sem dúvida, um fabricante de utensílios notável", concluiu Emmanuel Ndiema, do Museu Nacional do Quénia.