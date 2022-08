Descobertos 20 corpos mumificados no interior de um prédio no sul da Nigéria

Vinte corpos mumificados, incluindo de crianças, foram descobertos num edifício na Cidade de Benin, no sul da Nigéria, disse a polícia do país, que deteve três suspeitos.

Agentes da polícia armada invadiram o edifício na Cidade do Benin, a capital do estado de Edo, com base em informações secretas de que se tratava de um "santuário ritual suspeito", afirmou a porta-voz da polícia, Jennifer Iwegbu, numa declaração citada pela agência Associated Press.

"Quinze cadáveres masculinos mumificados, três cadáveres femininos mumificados e dois cadáveres infantis mumificados foram descobertos no local", a cerca de cinco quilómetros do centro da cidade, indicou.