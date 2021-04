Grupo armado assalta bomba de combustível no centro de Moçambique

Um grupo de quatro homens armados assaltaram na noite de segunda-feira bombas de combustível localizados no distrito de Nhamatanda, na província de Sofala, tendo-se apoderado de um total de 80 mil meticais (mil euros).

Uma funcionária da bomba contou que um dos membros do grupo, que se fazia transportar numa viatura, terá feito passar-se por um cliente, antes de ameaçar e agredir os trabalhadores.

"Depois de levar o valor, ele me fez sair do local onde fica as bombas e fomos até um lugar onde os assaltantes tentaram me violar", declarou Amelia Julai, uma da vítima, citada hoje pelo canal privado STV.

Um dos seguranças das bombas foi agredido com um ferro e encontra-se agora internado numa unidade de saúde local.