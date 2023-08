Desconhecidos raptam e amputam dedos de vítimas em região entre Moçambique e África do Sul

Um grupo raptou e amputou dedos das mãos a pelo menos duas pessoas, exigindo valores monetários às famílias das vítimas através de vídeos filmados nas matas da região da fronteira entre Moçambique e África do Sul, avançou fonte policial.

"O caso ocorreu em território sul-africano e as vítimas são moçambicanos", disse à Lusa Carmínea Leite, porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) na província de Maputo.

Nos vídeos, que circulam nas redes sociais, os raptores obrigam as vítimas (um homem e uma mulher), já com alguns dedos cortados, a implorarem por dinheiro numa mensagem dirigida aos seus familiares, enquanto os ameaçam com uma catana na cara.

Embora sem avançar mais detalhes, a PRM indicou que as vítimas foram libertadas e chegaram a Moçambique na sexta-feira, tendo uma delas sido levada ao hospital pelas autoridades.

"Nós estamos em contacto com a parte sul-africana que está a investigar o caso e, do nosso lado, o que fizemos foi receber as vítimas. Fizemos também o registo da ocorrência e levamos um deles para o hospital", concluiu Carmínia Leite.

Devido à sua estabilidade económica, a nível regional, a África do Sul é um dos países que mais recebe imigrantes de várias regiões africanas, mas principalmente dos Estados vizinhos, incluindo Moçambique.

A África do Sul acolhe mais de dois milhões de moçambicanos que trabalham nas minas, campos agrícolas e comércio informal, segundo os mais recentes dados avançados pelas autoridades.