Pelo menos 41 mineiros morreram esta quinta-feira após o desmoronamento de uma mina em Kolwezi, no sudeste da República Democrática do Congo.O acidente decorreu a céu aberto e foi causado por escavadores clandestinos que se inflitraram na mina, de acordo com a agência Reuters.Este não é o primeiro acidente mortal que ocorre nesta mina. Em 2016, um muro de 250 metros desmoronou no interior da mina, matando sete funcionários.