Despiste de autocarro mata oito pessoas em Moçambique

O despiste de um autocarro oriundo do Maláui matou este domingo oito pessoas no interior de Moçambique, anunciaram as autoridades.

Testemunhas referem que "o veículo circulava em excesso de velocidade e não conseguiu fazer uma curva" junto à localidade de Caphirizange, despistou-se e capotou, relatou Eugénio Muchanga, administrador do distrito de Moatize, na província de Tete.

O autocarro era oriundo do Maláui, tinha como destino a África do Sul e os passageiros "não eram moçambicanos", acrescentou.

As autoridades do Maláui estão a trabalhar com as moçambicanas na identificação das vítimas.

O motorista saiu ileso e está sob custódia das autoridades policiais, concluiu.