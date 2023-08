Despiste no sul de Moçambique provoca cinco mortos e 32 feridos

O despiste seguido de capotamento de uma viatura de caixa aberta, ocorrido no domingo no distrito de Matutuíne, sul de Moçambique, provocou cinco mortos e 32 feridos, divulgaram as autoridades.

O acidente aconteceu no sentido Maputo - Ponta D'Ouro, a cerca de 90 quilómetros a sul da capital moçambicana, obrigando ao transporte de feridos para vários hospitais da província, nomeadamente um adulto e uma criança em estado grave, segundo fonte dos Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Ação Social, citada pela Rádio Moçambique.

Estes dois feridos foram transportados para o Hospital Central de Maputo e os restantes, com ferimentos "moderados a graves", segundo as autoridades de saúde, foram transportados ao Hospital Distrital de Matutuíne e ao Hospital Geral José Macamo, acrescentou a fonte.

As autoridades não adiantaram as causas deste acidente.

Moçambique registou um total de 387 mortes por acidentes de viação no primeiro semestre deste ano, uma redução em 11% quando comparado aos 434 óbitos registados no mesmo período de 2022, indica um balanço do Ministério dos Transportes.

As mortes resultaram de um total de 357 acidentes rodoviários registados no mesmo período, que fizeram ainda 295 feridos graves e 412 ligeiros, indica o relatório do Ministério dos Transportes e Comunicações de Moçambique, divulgado anteriormente pela Lusa.

O ministério aponta o excesso de velocidade, deficiências mecânicas, má travessia do peão, corte de prioridade, ultrapassagem irregular, condução sob efeito de álcool como as principais causas dos acidentes rodoviários.

De acordo com o balanço, o índice de acidentes de viação e suas consequências reduziu-se em 2023, comparado ao ano passado, fator que resulta das ações de mitigação implementadas pelas autoridades.

Entre essas ações estão o "controlo de velocidade e condução sob efeito de álcool, fiscalização do estado técnico das viaturas, campanhas de sensibilização para o uso de capacetes pelos ciclistas e motociclistas e palestras sobre segurança rodoviária".