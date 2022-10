Detida suspeita de explorar menor para prostituição na ilha turística do Sal

A Polícia Judiciária (PJ) de Cabo Verde anunciou esta segunda-feira a detenção em Santa Maria, ilha do Sal, de uma mulher de 34 anos suspeita do crime de tráfico de pessoas para exploração sexual e prostituição de menor.

Em comunicado, a PJ esclarece que a detenção foi concretizada naquela cidade, a mais turística do arquipélago, na tarde de sexta-feira, fora de flagrante delito, por elementos do Departamento de Investigação Criminal do Sal, em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

A mulher é suspeita da "prática reiterada" de crimes de tráfico de pessoas para exploração sexual e prostituição de menor.

"De entre as vítimas de tráfico encontra-se uma criança de 15 anos, de nacionalidade nigeriana, que já se encontra sob a proteção das autoridades competentes", acrescenta a PJ.

Ainda no cumprimento do mandado de busca e apreensão foram encontrados e apreendidos na residência da detida "vários documentos, entre os quais suportes bancários, uma boa quantia em dinheiro, em moeda estrangeira e nacional, e outros elementos com relevância probatória".

Após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial, a suspeita ficou a aguardar o desenrolar da investigação com apresentações periódicas às autoridades, proibição de contacto com as alegadas vítimas, ficando ainda interdita de sair da ilha e do país, refere o comunicado.