Detida tanzaniana suspeita de liderar rede de garimpeiros ilegais no norte de Moçambique

O Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) deteve uma mulher tanzaniana suspeita de liderar uma rede de garimpeiros ilegais que opera na área de concessão da Montepuez Ruby Mining (MRM), anunciou esta terça-feira a mineradora.

"A indiciada é apontada como uma das principais líderes da rede de garimpeiros ilegais em Montepuez e, igualmente, peça-chave no comércio ilegal de rubis", referiu a MRM em nota enviada à comunicação social.

Segundo a empresa, que explora rubis em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, a tanzaniana foi detida na quinta-feira em Montepuez, onde residia, após investigações do Sernic sobre a morte de dois garimpeiros ilegais no início do mês, na sequência do desabamento de uma mina.

"A cidadã tanzaniana é acusada de chefiar o grupo do qual faziam parte os dois garimpeiros ilegais que perderam a vida", acrescentou a mineradora.

A empresa tem vindo a alertar para as consequências do garimpo ilegal na região, denunciando o que classifica de "escravatura moderna" a que muitos jovens são sujeitos, a mando de traficantes de pedras preciosas no mercado internacional, nas jazidas dentro da concessão da empresa.

De acordo com os últimos dados da MRM, pelo menos 25 pessoas morreram devido a mineração ilegal em 2020 na sua área de concessão, na maioria homens, de outros países ou de aldeias distantes.

A MRM possui 34 mil hectares de concessão para exploração de rubis em Cabo Delgado e apresenta-se como a principal investidora na extração de rubis em Moçambique, sendo detida em 75% pela Gemfields e em 25% pela moçambicana Mwiriti Limitada.